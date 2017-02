Riječ je o jednoj od poznatijih i popularnijih aplikacija koja omogućuje uživanju u nizu podcastova, a specifična je po tome što uz to što se podacastovi mogu pronalaziti kroz rubrike i kategorizirane liste, nudi preporuke. I to ne bilo kakve.



Naime, oslanja se na strojno učenje kako bi naučila navike korisnika te njegove preferencije, a onda će preporučiti one podcastove za koje smatra da bi trebali biti zanimljivi. Osim toga, tu je i mogućnost pretraživanja, mogućnost nastavka slušanja tamo gdje se stalo, snimanje podcastova za kasnije preslušavanje, podrška za Chromecast i štošta drugo.



Tu je i društvena komponenta pa je omiljene trenutke moguće podijeliti putem Twittera i Facebooka te putem drugih komunikacijskih aplikacija. Acast je besplatan no omogućena je kupovina unutar same aplikacije.