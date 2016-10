Actual Movie Trailers

Svi oni koji za filmske najave posežu za Youtubeom, s ovom aplikacijom to više neće sigurno morati. Naime, aplikacija nudi hrpu najsvježijih najava za filmove koje su vrlo ukusno prikazane u modernom sučelju (ono pomalo podsjeća na svojevrsnu galeriju).



U aplikaciji se neće naći niti jedan drugi sadržaj osim najava za filmove (nema kratkih razgovora ili videoklipova), videozapisi su visoke definicije stoga treba pripaziti na internetski promet, a sama aplikacija radi onako kako bi se to i očekivalo.



Tijekom samih najava nema reklama, ali aplikacija ih prikazuje unutar sučelja. Kome to smeta, uvijek može kupiti inačicu Pro koja stoji nešto više od dolara i pol i tako se riješiti reklama.