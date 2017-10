AfterShip je još jedna aplikacija za praćenje dostave paketa i to za velik broj dostavnih službi. Uz one najveće i najpoznatije kao što su DHL ili UPS, nudi podršku za više od 370 dostavnih službi koje poslouju diljem svijeta.



AfterShip će automatski detektirati odgovarajuću dostavnu službu unosom dodijeljenog broja za praćenje, a tu su i druge korisne stvarčice kao što je ugrađeni skener barkodova. Osim toga, tu su i push notifikacije, automatski uvoz pošiljaka koje se želi pratiti iz Gmaila i drugo.



Sama aplikacija je besplatna, a mnogima će biti zgodno i to što se u aplikaciji ne prikazuju oglasi.