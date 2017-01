AlarmMon je jedna od najpopularnijih budilica na pametnim telefonima koja, uz one sasvim tipične mogućnosti za budilice, nudi i neke dodatne stvarčice. Najvažniji od tih dodataka svakako je način na koji se budilica može isključiti.



Naime, u trenutku kada se budilica aktivira valja odigrati neku od brojnih igara i pobijediti jer će u suprotnom budilica kontinuirano i neumoljivo zvoniti sve dok god se zadataka od obavi. Zapravo, zvonit će sve dokle god u telefonu ima dovoljno baterije da on može raditi.



Dakako, to je tek manji dio vrsta budilica koje AlarmMon nudi, a nudi ih zaista mnogo. Osnovna inačica je besplatna, no pretrpana reklamama i ograničena mogućnostima. Tko se želi riješiti ograničenja i reklama – moći će kupovati različite module unutar same aplikacije.