U moru drugih ovo je tek još jedna aplikacija namijenjena svim ljubiteljima nogometa i to onima koji u svakom trenutku žele biti obaviješteni o rezultatima utakmica, pratiti ih uživo i čitati cijeli niz novosti iz svijeta nogometa.



All Football upravo sve to i nudi. Sučelje je uredno i pregledno te se morao priznati da je zbilja krcat novostima koje su popraćene fotografijama (zgodan je detalj što se prikaz slika može onemogućiti kada se koristi podatkovna veza) pa se može izgubiti poprilično vremena čitajući sve što je novo.



Prikaz rezultata također je solidno riješen, a tu je i hrpica statistika. Oni koji vole gledati i videozapise također neće ostati razočarani, a moguće je i pretplatiti se na određene momčadi ili same igrače kako bi se primale obavijesti i novosti samo za one timove koje se želi pratiti.