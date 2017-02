Amazon Chime

Amazon je nedavno pokrenuo novu uslugu koja bi trebala u budućnosti izravno konkurirati Skypeu i sličnim servisima. Doduše, Chime cilja primarno na poslovne korisnike te omogućuje formiranje videokonferencije s do 16 sudionika sa stolnim računala i njih osam kada su u pitanju pametni telefoni.



Ističe se sigurnost samoga servisa pa tako i aplikacija budući da se oslanja na 256-bitnu enkripciju, tu je i tehnologija za uklanjanje šumova i pozadinskih zvukova, stvarno pojednostavljeno priključivanje poslovnim sastancima, lako dijeljenje sadržaja koji se može pregledavati bilo gdje i štošta drugo.



Ipak, kako je riječ o relativno novoj usluzi, prema mogućnostima se ne može uspoređivati sa Skypeom i sličnim servisima na koje su poslovni korisnici navikli – no svakako ima potencijala. Osnovna inačica usluge je besplatna no podržane su konferencije samo s dva korisnika, dok se komercijalno izdanje može besplatno iskušavati 30 dana (čak nije potrebno unijeti ni kreditnu karticu).