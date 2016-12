Od jučer je u 200 zemalja diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, postao dostupan još jedan dobro poznat video streaming servis, Amazon Prime Video.



Trenutačno dominira sadržaj iz Amazonove vlastite produkcije, pa su se tu tako našli naslovi poput The Grand Toura (dostupan je u HDR-u), serije Mozart in the Jungle i Man in the High Castle. Ponuda filmova je u ovome trenutku prilično siromašna, a isto vrijedi i za serije, no s vremenom će se ponuda proširivati.



Aplikacija ne nudi podršku za streaming uređaje kao što je to Chromecast, no na samim pametnim uređajima sve prilično dobro radi – kvaliteta videa je visoka (ovisi o brzini dostupne internetske veze, a sam servis podržava SD, HD, UHD i HDR).



Tu je i mogućnost preuzimanja sadržaja za offline gledanje, prikazuju se informacije o filmovima i serija (sve se prikuplja s IMDB-a), tu je i roditeljska zaštita, podrška za titlove (ne i na hrvatskom jeziku) kao i neke druge sitnice.



Amazon Prime Video može se besplatno iskušavati tjedan dana (potrebno je otvoriti korisnički račun i unijeti kreditnu karticu), nakon čega će se prvih šest mjeseci usluga naplaćivati tri eura, a nakon toga šest eura mjesečno.