Ono što je Twitter za tekstualne poruke, to bi Anchor bio za glasovne poruke. Naime, riječ je o aplikaciji za društvenu mrežu putem koje se snimaju i objavljuju zvučne snimke u trajanju do dvije minute (mini-podcastovi), a onda slušatelji na tu snimku mogu odgovarati drugim snimkama.



Osim izravnog sudjelovanja i snimanja vlastitih poruka, moguće je sudjelovati pasivno i preslušavati već postojeće snimke čime se Anchor pretvara u svojevrsni javni radio.



Ljude koji objavljuju vlastite snime moguće je pretraživati prema interesima, cjelokupnu glasovnu komunikaciju je moguće podijeliti i putem drugih društvenih mreža, a zgodno je i to što je snimke moguće ugraditi i na osobni blog ili web stranicu.