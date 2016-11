Relativno popularna aplikacija za benchmarkiranje i provjeru performansi pohrane unutar pametnih telefona s Android OS-om i to integrirane memorije i memorijskih kartica nedavno je nadograđena, a većini će najvažnije biti činjenica da je napokon modernizirano sučelje.



Dakle, Androbench sada izgleda značajno ljepše nego što je to bio slučaj u ranijim izdanjima, a popravljeni su i neki bugovi. Aplikacija nudi dvije vrste benchmarka: Micro i SQLite. S prvim će se na brzinu moći usporediti performanse uređaja za pohranu s onima u drugih uređajima.



SQLite benchmark provjerit će performanse uređaja za pohranu izvodeći tipične radnje s bazom podataka koje zapravo simuliraju rad tipične IM aplikacije i na taj način bi se trebale dobiti nešto vjerniji podaci o samim performansama. U svakom slučaju, svatko tko želi provjeriti brzinu uređaja za pohranu u svojem pametnom telefonu, to mogu s ovom aplikacijom.