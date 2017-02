Appy Geek je idealna aplikacija za sve one geekove naprosto gladnih tehnoloških i drugih vijesti – ne samo da će ponuditi najsvježije novosti s više od 1500 različitih izvora, nego omogućava stvaranje osobnog profila na temelju kojeg će se dobivati personalizirane vijesti, ali i putem kojeg je moguće pratiti vlastite aktivnosti i uspoređivati ih s drugima.



Vizualno aplikacija izgleda odlično, a pohvalno je što radi iznimno glatko pa ju je pravi užitak koristiti. Osim toga, Appy Geek uči na temelju onoga što se čita i na taj način tijekom vremena donosi tim relevantnije vijesti. Tu je i My News Digest koji donosno dnevne vijesti posebno skrojene upravo na temelju osobnih preferencija.



Appy Geek obiluje praktičnim sitnicama i detaljima kao što je, primjerice, Tag Nav. Riječ je o svojevrsnoj navigaciji uz pomoć oblaka ključnih riječi (ili kategorija) čime se olakšava pronalazak relevantnih vijesti.



Uz brojne već prethodno definirane izvore vijesti, moguće je dodavati i vlastite RSS kanale, a tu su i brojne druge mogućnosti i funkconalnosti. Aplikacija je besplatna no prikazuje oglase kojih se može riješiti plaćanjem godišnje pretplate.