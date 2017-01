Atomic Pinball

Ljubitelji flipera koji ovu vrstu igre vole igrati i na pametnim telefonima s ovim će doći na svoje. Premda nije riječ o ničemu previše spektakularnom niti inovativnom, riječ je o različito tematski osmišljenim fliperima dizajniranim tako da bi se praktički svi dostupni stolovi mogli izvesti i u stvarnosti.



Ukratko, užitak igranja prilično je blizu onom kod stvarnih stolova (koliko je to uopće moguće) pa je samim time i zabava zajamčena. Dakako, ne treba očekivati čuda, ali dostupne misije, grafika kao i glazba zajedno uspijevaju dočarati onaj užitak igranja flipera.



Igra je nazivno besplatna, no računa se na kupovinu virtualnih stolova unutar igre pa na to svakako valja računati.