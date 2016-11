Attenborough's Story of Life

Sir David Attenborough proslavio se vrhunskim i nezaboravnim dokumentarcima o prirodi, a uz njegov se glas već punih 60 godina mogu gledati neke od najbolje snimljenih scena iz svijeta flore i faune. Ovo je aplikacija koje je neizostavna svakome tko voli dokumentarce o prirodi i to pogotovo one čiji je narator upravo bio Sir David Attenborough.



Naime, riječ je o BBC-ovoj aplikaciji putem koje se može pogledati pravo mnoštva scena iz dokumentaraca o prirodi istinske legende tog žanra. Sve se svodi na biranje filmove u kolekcijama, a posebno je zgodno i to što je moguće formirati vlastite kolekcije.



Osim toga, tu su i skriveni videomaterijali koji su snimani isključivo za ovu aplikaciju, a tu su i neke druge sitnice. Pobrinuti se samo treba da je pametni telefon ili tablet priključen na bežičnu mrežu jer je lako izgubiti sate gledajuću nezaboravne scene iz prirodnih dokumentaraca i pri tom potrošiti poveću količinu internetskog prometa.