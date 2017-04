Riječ je o jednostavnom reproduktoru glazbe za pametne telefone s Androidom koji želi pojednostavniti slušanje glazbe i to pogotovo onda kada je to najviše potrebno: za vrijeme vožnje automobila, za vrijeme vježbanja ili za vrijeme rada.



Trik je u tome što omogućuje prebacivanje između pjesama jednostavnim klizanjem po zaslonu, a samom se reprodukcijom upravlja tek dodirivanjem zaslona (u postavkama se definiraju moguće radnje).



Osim toga, Audio Swipe nudi i mogućnost upravljanja drugim reproduktorima na isti način, no oni koji bi ipak radije koristili ovu aplikaciju sigurno će cijeniti činjenicu da je tu i ekvilajzer s kojim se ponešto može pospješiti kakvoća zvuka.