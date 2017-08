Bacon Camera je aplikacija za fotografiranje koja nudi mogućnost upravljanja cijelim nizom naprednih parametara, a specifična je po tome što to omogućava svim uređajima koji nemaju podršku za Googleov Camera2 API.



Ukratko, moguće je koristiti ručne kontrole tipične za naprednije aplikacije za rad s kamerama u pametnim telefonima, odnosno, na DSLR fotoaparatima. Tako je moguće ručno ugađati fokus, balansom bijele boje, ekspozicijom, postavljati ISO brzinu i slično.



Osim toga, specifičnost je i to što omogućava fotografiranje u RAW formatu čak i ako to sam telefon zapravo ne podržava. Dakako, tu su i brojne druge stvarčice kao što je balansiranje boja, dodavanje efekata i drugo. Aplikacija je besplatna no sadrži oglase.