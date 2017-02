BatON je prilično korisna aplikacija koja pokušava riješiti problem koje muči sve one koji sa svojim pametnim telefonom s Android OS-om redovito koriste neki od Bluetooth uređaja. Naime, ova će aplikacija omogućiti provjeru kolika je napunjenost baterija samoga uređaja koji je spojen s telefonom.



Na žalost, aplikacija i ima jedno ključno ograničenje, a to je da može pratiti stanje napunjenosti baterije samo za one uređaje koji nude GATT profili ili imaju funkcionalnost tipičnu za headsetove pa to svakako valja imati na umu (npr., trebao bi raditi s tipičnim Bluetooth zvučnicima).



S druge strane, BatON zapravo funkcionira prilično dobro; jednom kada mu se odobre tražene privilegije (potrebno je dopustiti pristup lokaciji budući da je Bluetooth API zapravo dio lokacijskog API-a) ubrzo će se prikazati lista s uparenim uređajima.



Napunjenost baterije podržanih uređaja bit će prikazan i u samoj aplikaciji, ali i u prostoru namijenjenom za notifikacije. Od dodatnih mogućnost nema mnogo; tek opcija određivanja intervala kada će BatON provjeravati status uređaja te dio za upravljanje notifikacijama.