Be My Eyes je relativno poznat danski startup koji je osmislio rješenje koje pomaže slijepim osobama i to koristeći mogućnost video poziva na pametima telefonima uređajima te trud registriranih volontera koji su u svakom trenutku spremni pomoći slijepim ili slabovidnim osobama.



U suštini je riječ o društvenoj mrežu putem koje se spajaju slijepe osobe s osobama dobroga vida, a jednom kada slijepa osoba uputi poziv za pomoć, ostvarit će se audio/video veza između nje i volontera koji može vidjeti okolinu oko slijepe osobe zahvaljujući stražnjoj kameri pametnog telefona.



Da bi se aplikacija mogla koristiti potrebno je proći kroz postupak registracije (to vrijedi i za slijepe osobe kao i za volontere), a aplikaciju je moguće koristiti besplatno.