Beat Racer

Na nekom napuštenom svijetu jedan je usamljeni vozač odlučio krenuti na nestvarno putovanje svijetom ritma, rečenica je kojom počinje kratki opis ove vizualno zgodne trkaće igre. U suštini se upravlja vozilom i to tako da se prati ritam skupljajući razne predmete i istodobno izbjegavajuću prepreke.



Koncept nije nimalo nov, no ova je igra svejedno prilično zabavna i to pod uvjetom da se raspolaže dobrim osjećajem za ritam i izvrsnim refleksima. Kontrole su prilično jednostavne (kreće se lijevo ili desno te se povremeno mora skakati), a grafika je minimalistička no svejedno vizualno atraktivna.



Bez glazbene podloge ova igra bi bila nezamisliva, pa je tu izbor razne indie elektroničke glazbe (preporuča se korištenje slušalica pri igranju).