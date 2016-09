Bookviser Reader

Svrstava se među najpopularnije čitače e-knjiga na Windows Phoneu i to s dobrim razlogom. Omogućuje pristup tisućama besplatnih knjiga zahvaljujući podršci za slavne servise kao što su to Feedbooks, Project Gutenberg, Smashdown i LitRes. Dakako, tu je i podrška za OneDrive i SD kartice pa je e-knjige u formatima FB2, ePub i TXT lako ponijeti sa sobom i čitati.



Ugođaj čitanja je prilično dobar, a na raspolaganju je niz postavki kao što je mogućnost podešavanja osvjetljenja, uključivanje noćnog modaliteta, podešavanje veličine fonta i automatska orijentacija ekrana. Moguće je i upravljati tekstom pa je podržano postavljanje markera, kopiranje, prevođenje, pretraživanje riječi u rječnicima i drugo.



Knjige je moguće grupirati po autoru ili žanru, po abecedi ili datumima posljednjeg otvaranja, a tu je i cijeli niz drugih dodatnih stvarčica. Osim toga, postoji i bolje opremljeno izdanje s nizom drugih značajki no koje nije besplatno (omogućena je kupovina putem aplikacije).