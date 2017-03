Nije teško zaključiti kako je riječ o još jednoj aplikaciji koja će biti zanimljiva svima koji su postali ovisni o svježim informacijama. Naime, prikazuje vijesti koje prikuplja s ogromnog broja izvora i to u lijepo napravljenom i funkcionalnom sučelju koje radi vrlo glatko.



Sve počinje tako da se izabere zemlja za koju ću se prikupljati novosti no kako ih je ponuđeno malo, najbolje je izabrati međunarodno izdanje, nakon toga ostaje izabrati najmanje tri izvora od kuda će se prikupljati i prikazivati novosti. Nije potrebno otvoriti korisnički račun, ali ako se želi omogućiti sinkronizacija s drugim uređajima, onda je ona neizbježna.



Bundle News vijesti prikazuje kao naizgled beskonačan niz pločica sa sličicom i izvatkom (to je moguće promijeniti), a sam sadržaj će se prikazati tako da se dodirne pločica. Čitati vijesti je moguće i offline, tu je i pretraživanje, mogućnost snimanja članaka da ih se pročita kasnije, push notifikacije i štošta drugo.



Mogućnosti ima još, pa svi oni koji još traže elegantan način da se svakodnevno informiraju novostima iz brojnih izvora, ovoj bi besplatnoj aplikaciji svakako trebali dati priliku.