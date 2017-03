ChaCha je komunikacijski servis koji će se dopasti onima koji vole razgovarati s totalnim strancima i to – videorazgovorima. Nasumično će izabrati nekoga tko je spreman za razgovaranje i to iz 69 zemalja diljem svijeta i videorazgovor može otpočeti.



Dakako, ponuđene osobe je uvijek moguće preskočiti i izabrati nekoga drugoga, a pri tome pomažu flitri, kratki pregled profila i druge stvarčice. Na aplikaciju se prijavljuje koristeći Facebookov račun, a sam ChaCha funkcionira poput društvene mreže pa je tako osobe s kojima je razgovor bio ugodan moguće označiti kao prijatelje.



Aplikacija je u osnovi besplatna, no omogućena je kupovina unutar aplikacija i to svakako valja imati na umu.