Cheapflights je još jedan servis koji pomaže pronaći najpovoljnije letove i to pretražujući na stotine svjetskih zrakoplovnih ili putnih kompanija. Sasvim očekivano, aplikaciju je vrlo lako koristiti: valja tek naznačiti polazište i odredište, odrediti traži li se povratna karta ili ne, zatim unijeti datum putovanja (i povratka ako je potrebno), popuniti i ostale tražene informacije te kliknuti na pretragu letova.



Nakon nekoliko trenutaka pokazat će se najpovoljniji dostupni letovi pri čemu je moguće dodatno grupirati rezultate prema tome koji su letovi najjeftiniji, koji su najbrži, a tu je i kategorija Smart Value koja ističe cijenom, trajanjem i ponudom najoptimalnije letove (to je ujedno jedna od prednosti ove aplikacije i servisa). Dakako, rezultate je moguće filtrirati i prema nizu drugih kriterija: vrijeme trajanja, broju predsjedanja i slično.



Putem aplikacije je moguće doznati i detalje letova, tu je i pregled niza drugih korisnih informacija, odlično riješena usporedba cijena, te i mogućnost rezervacije letova kao i šačica drugih zgodnih stvarčice. U svakom slučaju, vrijedi probati.