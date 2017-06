Circle Pay je servis na kojeg financijske kompanije sigurno ne gledaju blagonaklono i to stoga što omogućava jednostavno (prekogranično) slanje novca na siguran način i to bez potrebe za da se plaćaju bilo kakvi dodatni troškovi i naknade.



Za praćenje i prijenos novca koristi P2P i blockchain tehnologiju (Ethereum), a omogućen je prijenos novca u tri valute: u euru, britanskoj funti i dolarima. Sve počinje otvaranjem korisničkog računa pri čemu je potrebno verificirati adresu e-pošte i broj telefona s time da je moguće koristiti i Facebookov račun).



Zatim samo valja dodati sredstava (dodaje se debitna ili kreditna kartica) koja se onda mogu slati drugim korisnicima (sama sredstva će se opet povlačiti ili na neku od kartica ili izravno na račun u banci).



Specifičnost je i način slanja novčanih sredstava – ono se odvija kao da se šalje obična tekstualna poruka. Samo se označi korisnik, uznese iznos i aktivira slanje. Pri tome je moguće slati i drugi sadržaj poput sličica, baš kao što bi se to inače radilo s tipičnim IM klijentima. Bilo kako bilo, zabavniji način za prekogranično slanje novca bez naknade zapravo i – nema!