Convert Everything

Aplikacija za pretvaranje mjernih jedinica definitivno ne nedostaje i to pogotovo kada je u pitanju Android OS, a ovo je još jedna takva aplikacija. Međutim, iz gomile se ponajprije ističe zbilja ogromnim brojem mjernih jedinica između kojih može izvoditi pretvorbu.



Mjerne jedinice ne najlakše potražiti ugrađenom tražilicom, a zgodno je i to što je moguće mjerne jedinice koje se često koristi dodati u favorite pa im tako još brže pristupati. Osim toga, tu je i pregled povijesti konverzija.



Koristiti aplikaciju iznimno je jednostavno što i ne treba čuditi, a zapravo posebno naprednih mogućnosti niti nema – jedini je bonus to što je moguće mijenjati izgleda aplikacije između svijetle i tamne teme.



Svejedno, svi oni koji traže aplikaciju za elegantnu pretvorbu zaista ogromnog broja mjernih jedinica, upravo su je pronašli!