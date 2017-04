Cosmic Express je mozgalica u kojoj valja planirati putanju vlaka u vjerojatno najčudnije napravljenoj svemirskoj koloniji. Toliko čudnoj, zapravo, da je katkada potrebno prilično upregnuti moždane vijuge ne bi li se sproveo maleni vlakić do njegovog cilja.



Igra je doista teža nego što se to na prvi pogled može činiti, a to znači i da nije za one koji ne vole ovaj žanr ili ga tek povremeno igraju. Štoviše, dostupno je više do stotinjak razina koje će ispitati granice strpljivosti i kod onih koji za sebe tvrde da je imaju napretek.



Vizualno je igra zgodno napravljena i prilično je šarolika što joj daje posebnu draž, ali ta razigrana vanjština definitivno ne odaje igru koja je integralno zahtjevna za igranje. Igra nije besplatna i stoji gotovo 40 kuna no ne prikazuje oglase niti je omogućena kupovina unutar igre.