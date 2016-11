e-Dnevnik za učenike

Projekt e-Dnevnik već je dulje vrijeme aktualan, a putem tog je servisa u svakom trenutku moguće pregledavati ocjene, bilješke nastavnika, izostanke, raspored lektira, raspored pisanih zadaća i drugo. Sam sustav je namijenjen i djeci i roditeljima, a koristi ga se putem web preglednika.



Ipak, oni koji bi radije koristili taj servis pute aplikacije, već neko vrijeme to mogu i to upravo zahvaljujući ovoj besplatnoj aplikaciji. Nije riječ ni o čemu posebno spektakularnom, no ova je neslužbena aplikacija prilično dobro prihvaćena i to ponajprije među roditeljima.



Premda aplikaciji nedostaju neke mogućnosti (primjerice, notifikacije), razumljivo je zašto ih nema – aplikacija zapravo samo pristupa postojećoj web aplikaciji koja je ionako prilagođena za pregledavanje putem mobilnog web preglednika (bilo s pametnog telefona ili tableta). Svejedno, ova besplatna aplikacija cijeli servis čini ponešto praktičnijim.