Mobilna aplikacija iza koje stoji osiguravateljska kuća Triglav osiguranje, a koja za cilj ima poticati vozače na sigurniju vožnju na način da prate prometne znakove i upozorenja u prometu. Naime, riječ je o aplikaciji koja će bilježi i ocjenjivati način svake vožnje za koju se to želi.



Sve počinje tako da se otvori korisničku račun ili se prijavi s računom za Facebook (moguće je aplikaciju koristiti i anonimno no onda se ne ostvaruju određene pogodnosti jer može doći do gubitka snimljenih vožnji).



Prije početka vožnje, mobilni je telefon potrebno postaviti tako da gornji dio telefona bude okrenut prema prednjoj strani vozila, a sami zaslon telefona mora gledati prema gore.



Tijekom vožnje treba izbjegavati provjeravanje pametnog telefona. Inače sama vožnja neće biti sigurna, a i svaki pomak telefona može negativno utjecati na registriranje sila i konačnu ocjenu vožnje. Dakle, valja voziti oprezno, poštovati ograničenja brzine i prilagoditi vožnju situaciji na cesti.



Jednom kada vožnja završi, aplikacija će prikazati hrpicu statističkih podataka te dati ocjenu je li vozač siguran ili nije. Redovitim korištenjem aplikacije mogu se skupljati bodovi i u konačnici ostvariti popust od pet posto. Preciznije, u barem deset vožnji i prijeđenih najmanje 300 km valja prikupiti 90 bodova i tada se može dobiti kod za 5 posto popusta.