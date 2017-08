ELSA Speak

English Language Speech Assistant ili skraćeno ELSA je prilično dobro napravljena aplikacija koja pomaže uz svakodnevno vježbanje izgovora ispraviti ili podučiti pravilno izgovaranje riječi i rečenica na engleskom jeziku (u pitanju je američki engleski).



Trik je u tome što, osim što omogućava da se posluša kako se točno izgovaraju najčešće riječi i rečenice, evaluira ono što je izgovoreno pa je na taj način lako doznati je li zadana riječ ili rečenica izgovorena onako kako bi i trebala biti.



Aplikacija je u suštini besplatna no lekcije nisu. Sve se može besplatno isprobavati sedam dana (bit će dostupne sve lekcije) no potrebno je otvoriti korisnički račun, a ako se to ne želi, onda se može iskušati tek nekoliko lekcija.



Kupovina je omogućena izravno unutar aplikacije i cijene variraju od 35 pa sve do 265 kuna.