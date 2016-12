U zadnje iznimno popularna aplikacija koja je, u samoj suštini, rječnik engleskog jezika no koji se odmiče od te uloge nudeći i neke specifične mogućnosti koje pomažu učiti jezik. Sve počinje tako da se najprije preuzme rječnik koji se može koristiti offline (nudi se englesko-hrvatski rječnik), a premda se taj korak može preskočiti, uputno ga je ipak odraditi do kraja.



Erudite nudi i alat za prevođenje, a tu su i kolekcije koje će mnogima biti posebno korisne. Riječ je o kategoriji unutar koje se nalaze grupe različitih pitanja koja će biti korisna na putovanjima i onda kada se valja sporazumjeti na engleskom jeziku (zgodno je to što će se svako pitanje ili fraza biti pročitano s time da je navedeno i to kako se pitanje fonetski čita).



Sam rječnik nudi definicije upisanih riječi, tu su i primjeri, sinonimi, gramatika, ali i mogućnost da se čuje točan izgovor upisane riječi. Aplikacija je posve besplatna, no prikazuje oglase.