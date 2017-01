Još jedan alternativni pokretač za Android koji se, prije svega, ističe elegancijom i brzinom. Prilično je visoko ocijenjen, a oni koji su ga imali prilike otkriti u službenoj trgovina, a i onda i probati, većinom ga hvale i to, mora se to priznati, sasvim opravdano.



Slično kao i neki drugi pokretači i Evie Launcher zapravo ne nudi klasičnu ladicu za aplikacije nego prikazuje cjeloviti popis instaliranih aplikacija dok su one sortirane abecedno. Pronalazak aplikacija olakšava mogućnost pretrage, a sam Evie Launcher je moguće i personalizirati.



Moguće je utjecati na izgled, na veličinu ikona i njihov izgleda, podešavati pozadinu, tu je i mogućnost izrade pričuvne kopije postavki, mogućnost da se telefon zaključa tako da se dvaput tapne po zaslonu, zgodno upravljanje mapama i štošta drugo. Naravno, Evie Launcher je besplatan.