Spada među najpoznatije i najbrže VPN usluge uopće, a ponajprije se ističe maksimalnom jednostavnošću – dovoljno je tek pokrenuti aplikaciju i dodirnuti gumb za aktivaciju VPN konekcije. Dakako, to je tek vrh ledenoga brijega.



ExpressVPN nudi gotovo sto lokacija diljem svijeta i to u gotovo 80 zemalja, a nudi i 256-bitno šifriranje uz kriptografski algoritam AES čime se osigurava da podaci ne padnu u krive ruke čak i onda kad se koristi neka od javnih i otvorenih bežičnih priključnih točaka.



Konekcija se ostvaruje putem OpenVPN protokola, tu je i podrška za L2TP za one uređaje koji ne podržavaju TUN, a tu je i stroga politika o nečuvanja podataka što će mnogima biti važno. Aplikacije je besplatna, ali usluga nije iako se može besplatno isprobavati 30 dana.



Doduše, vrijedi sustav preporuka, a za svakog prijatelja koji otvori račun dobiva se 30 dana dodatnog besplatnog isprobavanje usluge. Sama usluga stoji oko sto dolara godišnje.