Faily Rider

Siroti Phil Faily nije baš imao sreće s automobilima (to će biti dobro poznato svima onima koji su se okušali u igri Faily Brakes), a sada će svoju sreću okušati – na motoru. Phil je motorom krenuo u obilazak krajolika u pustinji Nevade, no onda je bio prisiljen napustiti glavnu prometnicu i nenadano se našao u svijetu ispunjenim opasnostima i preprekama.



Dakako, upravljati motorom kojega u igri vozi Phil Faily osnovni je zadatak pri čemu treba izbjegavati prepreke, izvoditi kojekakve vratolomije i skupljati novčiće. Glavne su prepreke kaktusi, stijene, promet i vlakovi, a zgodno je to što će na raspolaganju biti i oružje kojim je prepreke moguće uništiti.



Igra zapravo nema kraj, a na raspolaganju će biti i cijeli niz raznovrsnih modela motora koje valja otključavati. Osim toga, premda je igra nazivno besplatna, računa se na kupovinu unutar igre pa to svakako valja imati na umu.