Find A Way je lijepo napravljena mozgalica u kojoj je potrebno spajati točkice i to sve točkice koje su prikazane na zaslonu. Točkice se mogu spajati okomito i vodoravno no ne i dijagonalno, a pri tome treba izbjegavati crne kvadratiće što igru zapravo čini – izazovnom.



Nije moguće čak niti izabirati početnu točku od kuda će se krenuti sa spajanjem pa svakako valja tome pristupiti planski. Za stvarno teške razine kojih ukupno ima 640 moguće je koristiti čarobni štapić koji će ponuditi rješenje (na raspolaganju ih ima 15).



Igra vizualno izgleda odlično dok dojam upotpunjuje i opuštajuća glazbena podloga. Tu je i poseban modalitet za igranje noću ili u okolnostima slaboga osvjetljenja, a mnoge će oduševiti i to što je igra posve besplatna (prihvaćaju se donacije).