Foodex je novi servis za online naručivanje hrane i dostave iza kojega stoje dva studenta Krešimir Mikulić i Jan Filipec, a putem kojega je moguće jednostavno naručiti hranu iz jednog od 25 restorana koliko ih sada ima i pričekati da naručeno jelo – stigne.



Restorane je moguće tražiti prema lokaciji i vrsti hrane, a od trenutka kada je jelo pripremljeno u restoranu do same lokacije naručitelja dostava ne bi trebala trajati više od 25 minuta. Zgodno je to što je u svakom trenutku moguće provjeriti gdje se dostavljač nalazi i, ako se to želi, kontaktirati ga.



Plaćanje je moguće jedino putem kreditne kartice, a račun će stići putem e-pošte. Sam servis je za sada usredotočen samo na širi centar Zagreba no u budućnosti bi se mogućnost dostave trebala proširiti i dalje.