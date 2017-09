Glass Planner će iskoristiti dostupan kalendar na iPhoneu i pretvoriti ga u osobni planer za sve vrste zadataka. Prednost je, dakako, to što se sve zapravo odvija u samom kalendaru koji će biti transformiran u sažetu listu zadataka.



Osim što lijepo izgleda i sve čini prilično intuitivnim, vrlo je pouzdan i redovito će podsjećati na zadatke koje treba obaviti. Sami zadaci će biti poredani kronološki, a neće ih jednostavno biti ignorirati što znači da će ih, ako već ništa drugo, biti potrebno odgoditi i zadati im novo vrijeme.



Sve će biti sinkronizirano s Appleovim kalendarom, moguće je izrađivati i bilo kakve vrste lista (čak i popisa za kupovinu), tagovima se mogu grupirati slični zadaci, a tu su i brojne druge stvarčice. Osnovna je inačica besplatna no limitirana dok se dodatne značajke mogu dobiti kupovinom unutar same aplikacije.