Google Allo je jedna od ovogodišnjih najočekivanijih aplikacija, a riječ je o naizgled tek još jednoj komunikacijskoj aplikaciji. Ipak, nudi neke vrlo specifično i vrlo korisne mogućnosti, a među prvima se ističe integracija Googleovog pomoćnika.



Riječ je o botu koji omogućuje jednostavan pronalazak restorana u blizini, dijeljenje videozapisa ili postavljanja pitanja i to izravno u dijelu gdje se razmjenjuju poruke. Primjerice, utipka li se nešto poput @google Restaurants near me, pomoćnik će prikazati listu restorana u blizini između kojih sudionici razgovora mogu birati.



Osim te specifičnosti, tu je i mogućnost predviđanja odgovora. Ta mogućnost analizira tekstualnu komunikaciju i zatim predlaže odgovore bilo tekstom ili slikom koji odgovaraju vašem osobnom stilu (ova je mogućnost ujedno uzrokovala i prilično diskusije što se tiče privatnosti jer Allo prati i bilježi sve što je izmijenjeno putem aplikacije).



Tu je i podrška za niz emoji ikona, pisanja teksta po fotografijama, mogućnost povećavanja slova (kako bi se jasno dalo do znanja viče li se ili ne), a tu je i poseban inkognito modalitet kod kojeg se koristi end-to-end enkripcija.