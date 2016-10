Google Trips

Odmor i putovanja su obično odlična i malo tko takvo što željno ne iščekuje, no vrijeme koje je potrebno provesti planirajući ih obično baš i nisu tako zabavna. Čini se da su toga svjesni i u Googleu pa su onda odlučili pomoći sebi i drugima i to tako da ponude ovu aplikaciju.



Riječ je o svojevrsnom turističkom vodiču i planeru putovanja za brojne destinacije diljem svijeta. Sve što je potrebno jest aplikaciji dati do znanja kamo se želi putovati, preuzeti vodič za offline korištenje (nikada se ne zna je li posvuda dostupna veza s Internetom) i zatim valja početi planirati.



Aplikacija nudi razne planere puta za najposjećenijih 200 gradova, a u koji su uključene brojne atrakcije te mjesta i sve drugo što je preporučljivo posjetiti (ako je vjerovati drugima koji su ta mjesta već posjetili). Dakako, tu su i brojne druge korisne i praktične stvarčice te informacije, a najbolje je to što je sve posve – besplatno.