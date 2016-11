Još jedan domaći startup koji će biti ponajprije koristan poslovnim korisnicima. Riječ je o aplikaciji koja automatski izrađuje izvještaje loko vožnje i službenih putovanja i to, ono što će većini biti najvažnije, izvještaje koji su usklađeni sa zakonom.



Štoviše, Gooma rješava dobro poznatu glavobolju svima onima koji moraju raditi obračune službenih putovanja i izračunavati dnevnice – to će s velikom točnošću odraditi upravo sama aplikacija. Aplikaciju je lako koristiti, a loko vožnja se može snimati posve automatski ili ručno, baš kao što je to slučaj i s cijelim poslovnim putovanjem.



Da bi stvar bila još bolja, aplikacija je posve besplatna. Ono što se može zamjeriti Goomi, svakako je činjenica da (još) nema inačice za telefone s Android OS-om budući da je to u Hrvatskoj najzastupljenija mobilna platforma, a bilo bi zgodno i da se servisom koji stoji iza Goome može upravljati i s računala (to će posebno biti od koristi svima koji se u nekoj u tvrtci bave pozadinskim poslovima).



Ipak, riječ je o aplikaciji koja svoj posao obavlja sjajno, izvještaji izgledaju prilično dobro i, što je najvažnije, usklađeni su sa zakonom, a Gooma je pri tome i – besplatna.