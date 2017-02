Gravity Galaxy

Zabavna međugalaktička jurnjava u kojoj valja obilaziti bliješteće zvijezde i izbjegavati neprijateljske lasere i to sve samo kako bi se stiglo do cilja – planete Zemlje. Pri svemu tome treba rješavati i mozgalice i prikupljati nagrade, a nije na odmet imati i razvijene reflekse.



Naime, na trenutke treba prilično vješto koristiti snažnu gravitacijsku silu gorostasnih crvenih zvijezda kako bi se moglo stići do cilja. Igra nudi niz razina, izazova i zona uz posebnu bonus razinu na kojoj je moguće otključati nove brodove.



Sama igra vizualno izgleda odlično, dok su same kontrole zapravo prilično jednostavne što svakako pridonosi i razini zabave i općoj igrivosti. Načelno je igra besplatna, ali je omogućena kupovina unutar aplikacije.