GuitarTuna je bez previše pretjerivanja najbolja aplikacija za ugađanje žičanih glazbala: od gitare, preko violine pa sve do bendža i mandoline. Aplikacija, baš kao i druge aplikacije ove vrste, vrlo je jednostavno koristiti i nema potrebe za bilo kakvim dodacima; dovoljno je tek trznuti žicu, a GuitarTuna će dati do znanja treba li je još pritegnuti ili popustiti zavrtanjem ili odvrtanjem vijaka na glavi gitare.



Osim odlično riješene mogućnosti ugađanja glazbala (zgodno je i to što nudi više od stotinjak različitih vrsta ugađanja glazbala), GuitarTuna nudi i hrpicu drugih korisnih stvarčica. Tako je tu metronom i biblioteka akorda, zatim su tu igre koje će pomoći svladati akorde, uvježbati sluh i drugi, a jednako je tako moguće i testirati samoga sebe uz vrlo zgodno napravljene mini igre.



U svakom slučaju, riječ je o odličnoj aplikaciji za ugađanje žičanih glazbala koja se može pohvaliti velikom preciznošću kao i priličnom neosjetljivošću na okolnu buku. Aplikacija je besplatna, ali je putem nje moguće kupovati određene dodatke.