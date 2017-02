Još jedna do aplikacija i servis koji se specijalizira za stvaranje dobrih i pozitivnih navika te postizanje zadanih ciljeva. Nudi dvije metode na temelju kojih se ciljevi mogu postići: ona u kojoj se ne smije prekinuti lanac poznatija kao Seinfeldova metoda, te metoda kojom se nagrađuje samoga sebe kako bi se imalo motivacije da se neka navika lakše stekne.



HabitHub nudi kalendarski pregled kako bi se lako pratilo sve ono što se želi postići (u besplatnoj se inačici aplikacije može pratiti do pet navika), tu su dakako i podsjetnici, mogućnost stvaranje bilješki i vođenje svojevrsnog dnevnika, mogućnost kategorizacije navika, widgeti, grafikoni i štošta drugo.



Za sada je dostupna isključivo inačica za pametne telefone s Android OS-om no u planu je i inačica za iPhone. Osnovna inačica aplikacije je besplatna no limitirana, dok za puno izdanje valja izdvojiti pet dolara.