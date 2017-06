Mnogi vjeruju u to da im meditacija može ponoći u rješavanju stresa ili da se jednostavno opuste nakon užurbane svakodnevice. Postoje mnoge tehnike meditacije, a ova aplikacija ne samo da želi pomoći naučiti kako meditirati nego općenito doprinijeti zdravom načinu života.



Headspace nudi cijeli niz različitih meditacija koje pomažu pri razrješavanju najrazličitijih problema ili teškoća (do rješavanja stresa, preko rješavanja nesanice pa sve do interventnih tehnika za svojevrsnu hitnu pomoć).



Osnovni i besplatni paket podučava fundamentalnim tehnikama i kako voditi zdraviji i sretniji život, a jednom kada se te tehnike svladaju i želi nešto više - tu su pretplatni modeli s kojima se dobiva na stotine drugih meditacija.