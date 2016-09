HŽPP karte

Hrvatske željeznice su početkom rujna uvele mogućnosti online kupovine i rezervacije karata, a osim službene web stranice, za to su dostupne i aplikacije za pametne telefone.



Putem aplikacije je moguće, uz kupovinu ili rezervaciju karata, pregledavati vozni red, dostupne ponude i cijene te je moguće pregledavati učinjene transakcije.



Podržano je plaćanje kreditnim karticama, kupljenu kartu se može ispisati ili pokazati kondukteru/kontroloru, a sama je aplikacija prilično jednostavna za korištenje.



Mišljenja o aplikaciji su podijeljena, a bez obzira na to da svakako treba još uložiti ponešto truda kako bi aplikacija postala pouzdanija, već je i sada dovoljno upotrebljiva.



Pohvalna je i činjenica da je dostupna za tri najvažnije mobilne platforme što danas nije čest slučaj, ali i to da je sučelje dvojezično (dostupno je na hrvatskom i engleskom jeziku).