Into the Dead 2

Svi oni koji su igrali proslavljenu pucačinu koja je poznata po neiscrpnim hordama hodajućih mrtvaca i krvi do koljena, sigurno će htjeti zaigrati i njezin nastavak. Nakon nekog vremena provedenog u beti, drugi je dio igre napokon postao dostupan pa svi ljubitelji makljaže zombija opet dolaze na svoje.



Kao i što se tiče prvog nastavka i ovo je u osnovi endless runner pa je kontrole vrlo lako savladati: upravljati se može naginjanjem pametnog telefona ili kontrolama vidljivima na zaslonu. Motiv za to bezumno i beskonačno trčanje kroz krda zombija lijepo je objašnjenjem pričom pa igra ne bi trebala brzo dosaditi.



U igri je dostupno više od 60 razina što govori samo po sebi, a bez obzira što je igra u osnovi besplatna za igranje, pretjerano se računa na kupovinu unutar same igre čemu se može uputiti i najveća kritika - teško će se prolaziti razine, a da se ne potroši nešto novaca na kupovinu. Ipak, stavi li se na stranu glad za zaradom i osmišljenom monetizacijom, ova igra i nije tako loša.