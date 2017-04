Još jedna aplikacija za navigaciju no koja naglašava korištenje bez potrebe za internetskom vezom – dostupne mape se moraju preuzeti na lokalnu memoriju telefona kako bi se koristile. Mape su dostupne za brojne zemlje i države diljem svijeta, a podržana je i Hrvatska.



Uz klasičnu navigaciju koja će uz glasovnu pomoć pokazati put do željenog odredišta, Karta GPS nudi i hrpicu drugih stvarčica. Tako prikazuje sadržaje koji se nalaze u blizini uz preporuke (lako je pronaći gdje nešto pojesti u odnosu na svoju lokaciju), ali i drugo.



Tu je i mogućnost traženja parkirnog mjesta, pomoć pri prebacivanju u prometnim trakama, moguće je poslati procijenjeno vrijeme dolaska osobama s kojima ćete se susresti, tu su i upute za one koji se kreću pješice, kao i prikaz turističkih atrakcija te još mnogo toga.



Na žalost, sve mogućnosti nisu dostupne i u svim zemljama, a premda je aplikacija navodno besplatna, određeni se segmenti moraju kupovati unutar aplikacije (primjerice, prikaz i upozorenja za nadzorne kamere). S druge strane, sve dostupne mape su besplatne.