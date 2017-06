Kidu: A Relentless Quest

Lijepo napravljen platformer u obliku avanture u kojemu se koristi akcelerometar, a sve kako bi se mijenjala perspektiva bez čega bi bilo nemoguće kretati se naprijed kroz neobičan okoliš. Igra je besplatna, a dostupno je ukupno 14 razina i četiri svijeta kroz koja se mora prolaziti.



Glavni lik može skakati, trčati, čučnuti i kotrljati se, a no najvažnije je mijenjanjem perspektive otkrivati skrivene platforme i izbjegavati brojne smrtonosne zamke. I to sve kako bi se razotkrile tajne i blaga drevnih kultura i civilizacija.



U igri se prikazuju oglasi, a omogućena je i kupovina unutar same igre.