Riječ je o aplikaciji koja se specijalizira za kupnju i prodaju osobama u blizini i to, vjerojatno pogađate, rabljenih stvari (mogu se prodavati i kupovati i sasvim nove stvari). Zapravo je riječ o pametnijem oglasniku koji koristi geolokaciju kako bi se kupovalo ili prodavalo osobama koji se doista nalaze u blizini.



Na taj se način može izbjeći čekanje da se kupljeni predmet dostavi poštom jer ga se može vrlo brzo preuzeti. Osim toga, razgovor s prodavateljem ili kupcem također može biti izravan čime se izbjegava komunikacija putem e-pošte.



Aplikacija nudi i mogućnost praćenja što prijatelji kupuju ili prodaju, vrlo je lako podijeliti ono što se prodaje putem Facebooka, a zgodno je i to što je vrlo lako pronaći ono što se traži pretražujući po kategorijama, po gradskim četvrtima, gradovima ili županijama.



U svakom slučaju, ovo je konceptualno dobro zamišljena aplikacija, no trenutačno jedino nedostaje veći broj korisnika.