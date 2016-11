LibreTorrent

Preuzimanje torrenata na pametnim telefonima s Android OS-om nije baš najsjajnije iskustvo i to pogotovo ako se usporedi s onima na stolnim računalima, ali ova aplikacija ima ambiciju upravo to promijeniti.



Krasi je prilično funkcionalno i zgodno sučelje koje se vodi smjernicama materijalnog dizajna (izgleda odlično i na tabletima), a nudi sve što bi jedan ovakav klijent i treba nuditi; od podrški za DHT, PEX, LSD, UPnP, NAT-PMP i μTP preko podrške za IP filtriranje, pa sve do podrške za magnet poveznice te podrške za proxy za trackere i peerove.



Dakako, tu njegove mogućnost ne staju, a praktične sitnice kao što je mogućnost izbora koje datoteke unutar torrenta se želi preuzimati, mogućnost preuzimanja datoteke sekvencijalno kao i mogućnost premještanja datoteka dok ih se preuzima samo ga čine dodatno zanimljivim.