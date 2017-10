Načina da se s prijateljima podijeli svoja lokacija ima mnogo, a ovo je još jedna aplikacija koja upravo to omogućuje i to u stvarnom vremenu. Zgodno je to što se lokacije može dijeliti samo određeno vrijeme ako se to želi, a tu su i brojne druge korisne stvarčice.



Primjerice, tu su notifikacije u ovisnosti o lokaciji pa je tako moguće točno znati kada i gdje koji prijatelji dolazi ili odlazi. Moguće je kreirati i posebne virtualne sobe za dijeljenje lokacije, a jednako je tako moguće u potpunosti isključiti dijeljenje lokacije onda kada se to želi.



Aplikacija radi očekivano dobro, a jedino što treba imati na umu da koristi GPS što znači da ponešto utječe na potrošnju baterije. Aplikacija je besplatna.