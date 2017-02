Lose Weight Without Dieting

Sve popularnija aplikacija koja doista može pomoći kada se napokon odluči smanjiti tjelesnu težinu. U samoj je suštini još jedna od aplikacija koja će poslužiti kao brojač unesenih kalorija, ali koja će kada se unesu jela koja su konzumirana dati procjenu je li pojedeno jelo bilo zdravo (aplikacija će podsjećati da valja unositi jela koja su konzumirana u slučaju da se to zaboravi).



Pri unosu u bazu će izračunati unesene kalorije, količine proteina, masnoća, ugljikohidrata. Osim toga, valja bilježiti i koliko se vremena provelo u nekoj od tjelesnih aktivnosti kako bi se dobila procjena koliko se treba kretati u odnosnu na to koliko se kalorija unosi.



Tu su i planovi mršavljenja te hrpa drugih korisnih stvarčica, a specifičnost je aplikacije to što se kroz redovito korištenje može besplatno dobiti inačica koja ne prikazuje oglase (to bi ujedno trebala poslužiti i kao svojevrsna motivacija).



U svakom slučaju, ovo je aplikacija koja s jedne strane vođenjem dnevnika o tome koliko se hrane unosi te koliko se vremena provodi u tjelesnim aktivnosti, a s druge strane s preporukama što i koliko jesti te kako vježbati, doista može pomoći da se smanji tjelesna težina i to na umjeren i zdrav način.