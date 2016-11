Prilično popularna aplikacija koja omogućuje primjenu niza animiranih efekata na fotografije (selfije), ali nudi i mogućnost snimanja videozapisa na koje je, zatim, također moguće dodati raznovrsne efekte (ima ih više od stotinjak).



Sve se svodi bilo na snimanje fotografije ili videa, nakon čega treba izabrati jedna ili više od zbilja mnogobrojnih efekata kojima je moguće i slike i filmiće ukrasiti (efekti se na vidio primjenjuju u stvarnom vremenu), a jednom kada je to napravljeno, ostaje svoje uratke podijeliti s drugima putem popularnih društvenih mreža.



Sama aplikacija radi prilično dobro, no treba imati na umu da može zauzeti priličan memorijski prostor. Osim toga, aplikacija je besplatna no zato će konačnu uraci imati vodeni žig koje je moguće ukloniti plaćanjem dva dolara.